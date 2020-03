TIARET : Saisie de plus de 1.000 quintaux de farine mélangée à l’orge

Les éléments de la gendarmerie nationale des brigades d'Ain-Hadid et de Frenda, à 50 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, et dans 2 différentes opérations de lutte contre le commerce illégal et la contrebande, ont saisi une très grande quantité de farine, mélangée à une autre matière, apprend-on auprès d'une source sécuritaire. Notre source ajoute que suite à des informations, ayant parvenu aux services de la gendarmerie, faisant part du passage de 4 camions (un semi-remorque et 3 tracteurs avec des remorques), transportant des sacs de farine, 2 barrages dans deux différents lieux, ont été dressés par les gendarmes, au niveau du tronçon routier de la R.N 14,reliant la commune de Frenda, à celle d'Ain-Hadid ,indique notre source. Tous les véhicules ont été immobilisés et une quantité de 1.052 quintaux de farine (mille et cinquante deux quintaux) a été saisie. Signalons que cette grande quantité de farine a été mélangée à une autre quantité d'orge de consommation pour animaux, pour être revendue aux consommateurs. La quantité saisie a été envoyée vers la CCLS de Frenda et un procès-verbal a été établi à l'encontre des chauffeurs du camion et des tracteurs, qui comparaîtront devant le tribunal, prochainement, ajoute notre source.