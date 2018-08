TIARET : Saisie de 8 fusils de fabrication artisanale

En exclusivité, le journal «Réflexion" vient d’apprendre auprès d’une source sécuritaire que les éléments de la gendarmerie nationale et lors d une patrouille ordinaire, ont remarqué une voiture de marque "Renault" reflétant des repères de suspicion et à ce titre, ils ont sommé le chauffeur à s’arrêter, et après le contrôle et l’identification, le pot-aux roses a été débusqué et il s’agit d’une découverte de 8 fusils de chasse de fabrication artisanale, lesquels, ont été saisis et les deux personnes qui étaient à bord de la voiture ont été arrêtées et conduites vers le siège de la brigade de gendarmerie nationale de la commune de Guertoufa, à quelque 7 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret. L’enquête poursuit son cours.