TIARET : Saisie de 72.556 unités de pétards

Agissant sur informations, les éléments du service de la police judiciaire, relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret, ont arrêté 2 jeunes, faisant l’objet de suspicion, l'un, âgé de 24 ans et l'autre de 37 ans, lit-on dans un communiqué adressé à notre rédaction, par les services de communication, ce dimanche 27 octobre 2019. En effet et suite à une ordonnance dûment signée par le procureur de la République, près le tribunal de Tiaret, les policiers ont découvert à l’intérieur du domicile de l'un d'eux, une grande quantité de pétards, toutes catégories et qui a été estimée à 72.556 unités, ainsi que 20 comprimes de psychotropes .Présentés par devant le magistrat-instructeur, près le tribunal de Tiaret, le principal accusé dans cette affaire, a été placé sous mandat de dépôt et le plus jeune a bénéficié d'une citation directe, lit-on toujours dans le communiqué de presse.