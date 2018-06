TIARET : Saisie de 7 quintaux de poulets impropres à la consommation

Lors d’une patrouille routinière des services de police relevant des fractions de protection de la santé du consommateur et l’assainissement de l’environnement, un véhicule-frigo a attiré leur attention et suite au contrôle, il s est révélé que le camion était bourré de viande blanche de poulet avec une quantité estimée à 7 quintaux. Le chauffeur a présenté un visa de circulation de 4 jours ,le temps où les normes de transport de viande blanche est fixé à 48h tout à noter que le propriétaire, en provenance de la wilaya de Sétif, n’a pas présenté sa marchandise au niveau de l’inspection vétérinaire de la wilaya de Tiaret .A cet effet, le diagnostic a révélé que les 7 quintaux de viande blanche sont impropres à la consommation comme noté sur le procès-verbal de l’inspection vétérinaire et eu égard à ces infractions, le mis en cause comparaîtra prochainement devant le tribunal de Tiaret et il est utile de rappeler que la quantité saisie a été totalement incinérée selon les normes en vigueur, apprend-on auprès de sources sécuritaires autorisées .