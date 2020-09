TIARET : Saisie de 4.320 unités de boissons alcoolisées

Le magistrat-instructeur près le tribunal de Tiaret a ordonné la mise sous mandat de dépôt, en condamnant le dénommé C.B, 38 ans, lors d'une comparution directe, à 3 ans de prison ferme et une amende de 10.000 dinars, lit-on dans un communiqué adressé à notre rédaction, par les services de communication, relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret. En effet, précise le communiqué, qui agissant sur information faisant part de la vente de boissons alcoolisées, au niveau du domicile du mis en cause, les éléments de la police judiciaire, relevant de la sûreté de wilaya ont arrêté C.B, et bien appuyés par une perquisition du domicile du mis en cause ont découvert une grande quantité de boissons alcoolisées estimée à 4320 unités, au sein du domicile du mis en cause. Le communiqué n'a pas donné de précision relative à la destination de la saisie.