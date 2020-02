TIARET : Saisie de 376 quintaux de blé tendre à Mahdia

Les éléments de la gendarmerie nationale de la brigade de Mahdia, à 50 km du chef-lieu de la wilaya de Tiaret, lors d'une patrouille routinière, au niveau du tronçon de la RN 40,, reliant la localité d'Ain-Meriem ,à la commune de Tiaret, ont saisi une quantité consistante de blé dur, destinée à être écoulée, loin des procédures réglementant ce genre de commerce, apprend-on auprès d'une source sécuritaire. La source ajoute, que le camion qui transportait la quantité de 376 quintaux de blé tendre était en provenance du port d'Oran à destination vers la C.C.L.S d'Oued-Rhiou, selon les documents que le chauffeur avait en sa possession. Cependant, cette quantité au lieu d’être déposée au niveau des magasins de la CCLS d'Oued-Rhiou, s'est vue changer de destination ,pour être commercialisée dans la wilaya de Tiaret, précise notre source qui ajoute que l’enquête suit toujours son cours et qu'il s'agit cette fois d'une autre forme d'opportunisme et de détournements de deniers publics destinés à servir les fellahs et les agriculteurs en ce moment de sécheresse .