TIARET : Saisie de 348 unités d’alcool, 2 personnes écrouées

Le magistrat-instructeur, près le tribunal de Tiaret, et lors d'une comparution directe, a ordonné la mise sous mandat de dépôt des dénommés: K.D,27 ans et B.M,29 ans, retenant contre eux le grief de commercialisation illicite de boissons alcoolisées ,lit-on dans un communiqué adressé à notre rédaction par les services de communication, relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret. En effet et selon le communiqué, les services de la brigade mobile de la police judiciaire de Tiaret ont arrêté une voiture faisant objet de suspicion et à son bord 2 personnes. Le contrôle d'identité et d'affiliation ,ainsi qu'une fouille minutieuse de la voiture, ont permis aux policiers la découverte d'une quantité de boissons alcoolisées (bière et vin rouge),estimée à 348 unités, bien dissimulée sous la banquette arrière de la voiture ,lit-on dans le communiqué qui précise la saisie sans indication de destination.