TIARET : Saisie de 330 quintaux de farine en vrac

Les éléments de la gendarmerie nationale relevant de la brigade de la commune de K'sar-chellala, à quelque 12 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret et agissant sur information, se sont déplacés à la cité "Benyoucef Benkhedda" et ont arrêté 3 personnes qui étaient à bord d'un tracteur rattaché à une remorque bourrée de farine (en vrac) et dont la quantité a été estimée à 330 quintaux de farine, d’une réelle valeur de 660.000 dinars. Ce tracteur était stationné devant un garage d'une habitation en vue de décharger la marchandise, laquelle a été saisie suite à une ordonnance dûment signée par le procureur de la république près le tribunal de "Ksar-chellala" et il convient de signaler que les 3 personnes, impliquées dans cette affaire, ont été arrêtées, lit-on dans un communiqué de presse adressé à notre rédaction par la cellule de communication relevant du groupement territorial de la wilaya de Tiaret.