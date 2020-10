TIARET : Saisie de 300 kg d'abats et de têtes de vaches

Les éléments de police relevant de la sécurité routière ,ont arrêté un camion frigorifique ,au niveau de l'un des quartiers de la ville de Tiaret ,lit-on dans un communiqué de presse adressé à notre rédaction par les services de communication ,relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret .Le communiqué précise que le propriétaire du camion ,comptait écouler une quantité de viande rouge au niveau des marchés de Tiaret, en signalant que cette quantité de viande est composée de 216 kg d'abats et 84 kg de tètes d'ovins .Le mis en cause n'avait pas en sa possession le certificat de contrôle vétérinaire ,relevant des prérogatives des services communaux et ce mobile. Ce qui lui a valu, la saisie de toute la quantité citée et des procédures judiciaires ont été entamées à son encontre .Pour rappel, la quantité saisie a été destinée au centre des personnes âgées après constat de l'inspection vétérinaire qui a jugé la viande propre à la consommation.