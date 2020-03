TIARET : Saisie de 300 comprimés de psychotropes et 2 personnes écrouées

Le magistrat-instructeur, près le tribunal de Tiaret, et lors d'une présentation directe, a ordonné la mise sous mandat de dépôt, des dénommés Z.K,45 ans et B.S,27 ans, retenant contre eux les griefs: Détention et commercialisation de drogue dure, lit-on dans un communiqué de presse ,adressé à notre rédaction par les services de communication, relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret, qui précise que suite à des informations ayant parvenues aux services de lutte contre les stupéfiants, les éléments de police de la brigade spécialisée, ont arrêté les 2 mis en cause ,lesquels étaient à bord d'une voiture et en leur possession,300 comprimes de psychotropes.