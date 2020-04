TIARET : Saisie de 3 kilogrammes de kif traité

Le magistrat-instructeur, près le tribunal de Tiaret, a ordonné la mise sous mandat de dépôt de 3 personnes, âgées de 20 à 21 ans, toutes résidentes à Tiaret, apprend-on auprès d'une source bien informée .Notre source ajoute que le grief retenu contre les mis en cause, est la détention et la commercialisation de kif traité. En effet, agissant sur informations, les éléments de la gendarmerie nationale, relevant du groupement territorial de la wilaya de Tiaret, ont arrêté 3 personnes à bord d'une voiture au niveau de la cité "Lalla Abdia",mitoyenne de la voie d’évitement de la R.N 23 et les investigations menées profondément ont mené les gendarmes à une cachette, tout près du domicile de l'un des mis en cause, qui auparavant a enterré une quantité de kif traité, sous terre et selon notre source, la quantité débusquée, est estimée à 3 kilogrammes de kif traité, tout en signalant que la voiture a été saisie.