TIARET : Saisie de 280 grammes de kif

Le magistrat-instructeur, prés le tribunal de Tiaret, a ordonné la mise sous mandat de dépôt, du dénommé B.R ,âgé de 42 ans et originaire de la ville de Tiaret, pour le grief: Détention et commercialisation de kif traité, apprend -on auprès du responsable de la communication,relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret qui ajoute que lors d'une patrouille, des éléments de la brigade mobile de la police judiciaire de Tiaret, ont arrêté le mis en cause qui a tenté de fuir, juste à la vue de leur véhicule, en notant qu'il était à bord d'une voiture. Le contrôle minutieux de sa voiture, a permis aux policiers de découvrir une quantité de kif traité, estimée à 280 grammes , laquelle était destinée à être commercialisée au niveau des quartiers de la vile de Tiaret, précise notre source.