TIARET : Saisie de 230 kg de viande blanche

Les éléments relevant des services de la voie publique de la sûreté de wilaya de Tiaret, et lors d'une patrouille motorisée, et de routine, ont arrêté un camion, transportant une quantité de viande blanche, estimée à 230 kilogrammes ,lit-on dans un communiqué de presse ,adressé à notre rédaction, par les services de communication de la sûreté de wilaya..Le communiqué précise que le propriétaire du camion n'a pas présenté les documents justifiant son activité et n’était pas en possession du certificat de contrôle vétérinaire, tout en signalant que les services de l'inspection vétérinaire et après les constatations, ont jugé que la viande saisie est propre à la consommation et a été destinée à la maison des personnes âgées relevant de la direction de l'action sociale, lit-on toujours dans le communiqué.