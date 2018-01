TIARET : Saisie de 21 kg de viande avariée

Dans le cadre de lutte contre le commerce informel et la protection de la santé du citoyen, les éléments de la police de l’urbanisme et de l assainissement, de l’environnement, relevant de la sureté de wilaya de Tiaret et lors de patrouilles menées au niveau des commerces et boucheries mitoyens de la fameuse rue "Trig Beida" qui connait un fort commercial et aussi un engouement public, une grande quantité de viande rouge a été saisie et laquelle a été estimée à 125 kg. Cette quantité, auscultée par l’inspecteur vétérinaire a été jugée propre à la consommation, cependant 21 kg de différents abats ont été juges impropres à la consommation, lit-on dans un communiqué adressé à notre rédaction où l’on peut lire encore que la quantité propre à la consommation a été destinée d urgence à la maison des personnes âgées.