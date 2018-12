TIARET : Saisie de 2 armes à feu et de munitions à Sidi Hosni

Suite à des informations précieuses ayant parvenues aux services de la police judiciaire de la brigade de gendarmerie nationale de la commune de Sidi-Hosni, à quelque 28 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, faisant part de l'existence d'armes à feu, chez le nommé M.A et à ce titre, les éléments de la dite brigade, bien appuyés d'une perquisition dûment signée par le procureur de la république, se sont déplacés au domicile du mis en cause et ont découvert 2 armes à feu, classées en 5eme catégorie tout à noter qu'un lot important de munitions a été retrouvé au sein du domicile ciblé par la perquisition et faudrait-il rappeler que les gendarmes ont fait recours aux chiens dressés pour débusquer les traces de baroud et autres poudres pour confection de "Sachem",lit-on dans un communiqué adressé à notre rédaction mardi 4 décembre 2018, par la cellule de communication relevant du groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya de Tiaret,qui indique que le mis en cause comparaîtra prochainement devant la justice.