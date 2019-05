TIARET : Saisie de 147 quintaux de blé ‘’Jumbo’’ à Sidi Bakhti

Le journal «Réflexion», vient d'apprendre auprès d'une source sécuritaire, que les éléments de la gendarmerie nationale de la brigade de Sidi-Bakhti,à quelque 65 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, ont arrêté un camion de marque"Chakman" en provenance de la commune de Frenda et à destination vers la commune de Mechraa-sfa,et à son bord une grande quantité de blé d'origine de l'exploitation ,communément appelé: «Jumbo" par ceux qui ont tiré profit et dont les richesses sont actuellement estimées en euros et en dollars. Cette quantité a été estimée à 147 quintaux, indique notre source qui ajoute que la saisie est destinée vers les docks silos répartis sur le territoire de la wilaya de Tiaret. Faudrait-il rappeler que plusieurs dossiers ouverts par la gendarmerie nationale et lesquels ont disparu de la scène et ont refait surface et l'on se rappelle que l'affaire "jumbo" a pris des proportions alarmantes et ce, après qu'un notable de Tiaret, aurait déclaré être en possession de 500 hectares et dont le rendement serait de l'ordre de 30 milliards...une affaire qui a ouvert la boite à pandore et a permis à la gendarmerie nationale de "Bab-jedid"(Alger) de prendre cette affaire en main ,eu égard au nombre de grands responsables qui sont impliqués dans cette affaire du siècle et qui vient refaire surface. Pour rappel, une enquête spécifique aux affaires du "Jumbo" et du "Sable" est en cours.