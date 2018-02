TIARET : Saisie de 13.350 œufs sans certificat de vétérinaire

Selon un communiqué adressé à notre rédaction ce lundi 12 février 2018 par la cellule d’information et de communication relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret, les services de police d’urbanisme, de l’environnement et de la protection de la santé et dans le cadre de lutte contre le marché informel ainsi que la vente illicite de produits de large consommation, ont arrêté un camion bourré d’une grande quantité d’œufs, au niveau de la double voie d Ain-Guesma et laquelle mène au marché hebdomadaire. La quantité saisie est estimée à 13.350 unités d’œufs, propres à la consommation cependant le propriétaire n’avait aucun document justifiant le transport de cette marchandise. Le communiqué précise que la quantité saisie a été affectée à la direction du commerce pour une éventuelle mise sous scelle et que le propriétaire comparaîtra prochainement devant la justice.