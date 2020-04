TIARET : Saisie d’une tonne d'olives noires périmées

Les éléments de la gendarmerie nationale relevant du commandement de la sécurité routière et opérant sous la coupe du groupement territorial de la wilaya de Tiaret, et lors d'une patrouille au niveau de la voie d’évitement de la RN 23 et plus précisément ,sur le tronçon, reliant la commune de Guertoufa, à celle de Tiaret, ont arrêté un camion de marque "GMC",faisant objet de suspicion, lit-on dans un communiqué adressé à notre rédaction, par les services de communication, relevant du groupement territorial de la wilaya de Tiaret. Le communiqué précise que le contrôle d’identité du chauffeur et la fouille du camion, ont permis aux gendarmes la découverte d'une grande quantité d'olives noires, estimée à 1.000 kilogrammes et selon les constatations des services concernées, cette quantité a dépassé largement les délais de péremption et a été incinérée en présence des services de commerce et ceux de l'APC de Tiaret, indique le communiqué.