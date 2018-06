TIARET : Saisie d’une arme à feu à Sougueur

La très bonne exploitation d informations a permis aux éléments de la brigade de gendarmerie nationale de la ville de Sougueur à quelque 26 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, de suivre de très près une personne accusée d être en possession d’une arme à feu. En effet, et en un temps record, une personne âgée de 25 ans a été arrêtée et en sa possession un fusil de chasse de marque "Robusta", dans la région forestière de "Harmla",à quelque 10 km de la commune de Sougueur et suite à cela des spéculations rageuses et telles des traînées de poudre ont fait le tour des régions environnantes faisant circuler une information autour de l’existence d’une cellule terroriste, apprend en exclusivité le journal "Réflexion" auprès de sources sécuritaires qui ajoutent que l’arme saisie, est un fusil de chasse de marque "Robusta" aucune documentation n a été présentée pour justifier la possession et le mis en cause a été auditionné sur PV et comparaîtra prochainement devant le tribunal de Sougueur territorialement compétent.