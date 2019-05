TIARET : Saisie d’un fusil de chasse et des munitions à Merghenis

De source sécuritaire, l’on apprend que les éléments de la gendarmerie nationale de la brigade d'Ain-Hedid, à quelque 80 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret ont arrêté une personne âgée de 55 ans et en sa possession un vieux fusil de chasse et des munitions et ce, au niveau du douar "Merghenis" à près de 11 km du chef-lieu de commune d'Ain-Hedid,qui se trouve à 80 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, indique notre source qui ajoute que le mis en cause ne possède aucun document relatif au port d'arme. Présenté devant le magistrat-instructeur, en audience directe, près le tribunal de Frenda, le mis en cause a été mis sous contrôle judiciaire.