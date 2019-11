TIARET : Saisie d'un drone avec caméra et 14 fusils

Les éléments de gendarmerie nationale de la brigade de Mechraa-Sfa, à quelque 35 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, ont saisi un drone équipé d'une camera, apprend-on auprès d’une source sécuritaire. Ce drone qui survolait cette commune a été repéré suite à l'arrestation de son propriétaire qui était entrain de filmer à distance. Il est utile de souligner que l’enquête est toujours en cours pour déterminer les vrais objectifs liés à l'usage de ce drone. Dans le même contexte, et de source sécuritaire, l'on apprend que l'unité spécialisée relevant du groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya de Tiaret a saisi 14 armes à feu à travers 4 communes, en soulignant que certaines armes sont de fabrication artisanale ainsi que des fusils de chasse. Tout cet arsenal a été saisi au niveau des communes suivantes: Guertoufa, Dahmouni, Mechraa-Sfa, et Naima, soit dans un rayon de 40 km de Tiaret. Dans le même cadre, 8 fusils de chasse ont été saisis avec des munitions, à l'exemple de 260 grammes de Baroud et l'arrestation d'une personne au niveau du CW11 menant vers Mechraa-Sfa . A l'heure ou nous mettons sous presse, l'on apprend que le propriétaire de ce fusil a été présenté par devant le magistrat-instructeur, près le tribunal de Tiaret et il est utile que toutes les armes saisies demeurent sans aucune autorisation et sont destinées à divers usages.