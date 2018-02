TIARET : Saisie d’un demi-kilo de kif traité

En exclusivité, le journal «Réflexion" vient d’apprendre que les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de daïra d’Ain-Dehab, à quelque 70 km au sud du chef-lieu de wilaya de Tiaret et après la profonde exploitation d informations faisant part de l’écoulement de kif traité dans certains quartiers de la ville d’Ain-Dehab, ont pu mettre la main sur le principal mis en cause qui n’a pas tardé à faire des aveux sur les activités de la bande composée de 4 éléments dont 3 sont arrêtés et un quatrième se trouve en fuite. Notre source ajoute qu’une perquisition du domicile du mis en cause et laquelle a été dument signée par le procureur de la république près le tribunal de Sougueur territorialement compétent a permis la découverte d’une quantité de kif traité estimée à 500 grammes. L’enquête suit toujours son cours.