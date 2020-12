TIARET : Rien ne va plus à la direction des équipements publics !

En effet, ces assiettes foncières, faudrait-il, le rappeler ont été affectées à des promotions immobilières dans des conditions douteuses , décriées par toute la population de la ville de Tiaret et des violations en série ont eu lieu, suite à une "énigmatique ruée" vers le foncier, comme nous l'avons rapporté en temps opportun dans nos éditions antérieures (pour rappel, un seul promoteur immobilier a bénéficié de 6 luxueuses assiettes foncières au niveau de la ville de Tiaret). L'historique de l'errance du siège de la direction des équipements publics a laissé plusieurs observateurs et experts sur leur soif. En effet, la direction des équipements publics a fait 3 escales avant de connaitre une certaine stabilité aux effets critiques sur les normes de travail et prestations publiques. Cependant, l'agenda de cette direction est fortement bourré de dysfonctionnements allant à "sanctionner" le service public, et l'illustration la plus parfaite, en est la situation de certains grands équipements publics qui se trouvent en rade et d'autres se trouvent en berne, à ne citer que la centrale des ventes et le port- sec. Durant cette semaine, le wali a saisi la tutelle pour savoir la vraie hiérarchie du port sec, le temps ou le ministre du commerce n'a émis aucun signal sur la destination du port sec. Notons que le port sec et suite à une décision, a été affecté en grand parking pour les camions de Tahkout et après dénonciation, ce port sec, est livré à lui-même. D'autres projets et dans des conditions obscures ont fait l’objet de réévaluation et sont actuellement en berne, cependant la question qui reste posée, c'est le grand vide que connait la direction qui malgré les dernières nominations, aucune décision du ministre de l'habitat n'a vu le jour et l'intérim est assurée depuis plus de 2 mois par un chef de service. Une situation qui envenime le suivi des réalisations des projets et paralyse certaines prestations. Mais jusqu'à quand??