TIARET : Remise des clés à 2322 bénéficiaires de logements

Programmée pour le 1er novembre, l’opération de remise des clés, et en raison des contraintes, figurant en agenda des élections du référendum constitutionnel, a été reportée pour jeudi, 26 novembre 2020, lit-on sur la page officielle de la direction du logement. En effet ,la cérémonie de remise des clés ,a été présidée par le wali, en présence des autorités civiles et militaires de la wilaya ,ainsi qu'un nombre réduit de bénéficiaires de logements sous différentes formes Cette cérémonie a eu lieu au niveau du cabinet du wali .Le quota global de cette opération ,est estime à 2322 logements dont 510 logements publics locatifs ,distribués ainsi:60 pour la commune de Sebaine,20 pour la commune de Sebt,40 pour Rosfa,50 pour la commune de Sidi-Ali-Mellel,270 pour la commune d'Ain-Dehab,30 pour la commune de Madna,40 pour la commune de Serguine .Concernant les logements sociaux locatifs , dont le quota est estime à 1.682 logements ,ils ont été distribues comme suit ::450 pour la commune de K'sar-chellala,732 pour la commune de Sougueur et 500 pour la commune de Mahdia. Durant cette cérémonie qui s'est déroulée dans un climat d'ambiance ,il y a lieu de rappeler que 80 clés de logements L.P.A, ont été distribués aux bénéficiaires de la commune de Dahmouni et que 50 décisions relatives aux bénéficiaires d'habitat rural, ont été distribuées à travers plusieurs communes réparties sur tout le territoire de la wilaya de Tiaret .