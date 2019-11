TIARET : Remise de 480 clés de logements sociaux dans 5 communes

Selon la source, le wali aurait instruit les responsables locaux à ce que l’opération de remise soit au diapason des attentes citoyennes, et aussi à la latitude de cette glorieuse festivité et à ce titre, précise notre source, quelque 480 logements sociaux sont ciblés par cette opération dans la commune de K'sar-Chellala qui dispose d'une liste additive de 230 logements sociaux, la commune de Sidi-Abdelghani quelque 190 logements sociaux, la localité de Tamda, relevant du chef-lieu de commune de Guertoufa, dispose d'un lot de 60 logements et enfin, la commune de Dahmouni avec un lot de 300 logements. Selon le responsable de la communication, la remise des clés au niveau de la commune de Dahmouni a été reportée ? suite à un autre agenda de distribution. Pour rappel ,le wali de Tiaret et en différentes occasions a rappelé que le logement social ira aux vrais bénéficiaires dont les orphelins et les veuves ,qui pour lui est un serment en axe de ses soucis, laquelle action rejoint les escales d'inauguration, opérées en ce mois de sacrifices, à l'exemple de l'inauguration d'un C.E.M implanté à la cité "Zmala" dans les hauteurs de la ville au nom du glorieux chahid "Zerrouki Miloud", ainsi qu'un terrain combiné et un centre d'auto-école .Cette journée, faudrait-il le rappeler, a vu une glorieuse caravane de chouhada, sillonner la conscience du temps pour que l’Algérie renoue avec d'autres sacrifices dont l’intrinsèque serait le développement durable, pour que la wilaya, se taille un rang honorable parmi les régions du pays.