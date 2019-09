TIARET : Relogement de 50 familles de la cité "Diar-El-Hanna"

L’opération de relogement des occupants du bâtiment N° 04 de la cité "Diar el-hanna",appelée communément "Batimate-Er-Kaiz",a été exécutée en décrépitude composée de 4 étages et de 50 appartements F2,d'une superficie de 32m2,a été partiellement démolie pour la rendre inhabitable et aussi éviter toute tentative d'occupation, en attendant des moyens adéquats pour son anéantissement ,apprend-on auprès de Mr Gacem, chef de daïra de Tiaret qui précise que les propriétaires des logements, faisant objet de démolition et lesquels n'occupaient pas ces logements mais les louaient, seront concernés par une indemnisation, prévue sur la base d'un dossier fourni et une évaluation de bien établi par des experts, pris en charge par la commune. Par ailleurs, le climat de satisfaction, des familles locataires de ce bâtiment qui étaient proie à de sérieuses menaces d'effondrement, a pris le dessus, signifie par des adieux éternels au calvaire vécu depuis l’indépendance.