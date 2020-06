TIARET : Quatre personnes écrouées pour vol de voiture

Le magistrat-instructeur, près le tribunal de Tiaret, a ordonné la mise sous mandat de dépôt de 4 personnes,retenant contre elles, les griefs de vol de voitures et recel, lit-on dans un communiqué de presse adressé à notre rédaction, par les services de la cellule de communication relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret. Les membres de la bande démantelée ciblaient d’anciennes voitures dépourvues de système d'alarme et présentant des facilités et opportunités de démarrage. Notons que les profondes investigations ont mené à la découverte des lieux de caches de voitures volées, les éléments relevant de la police judiciaire, au niveau d'une habitation en cours de réalisation ; où un grand lot de pièces détachées et autres matériels de voitures a été découvert. Les voitures volées faisaient l'objet d'une collecte de pièces détachées et vendues au marché parallèle séparément. Pour rappel, le communiqué de presse précise que 3 affaires similaires à ce genre de vol de voitures et recel, ont été traitées par les services spécialisés de la police judiciaire, mettant dans le viseur, la géographie des lieux, pouvant abriter les anciennes voitures volées et converties en pièces détachées. Notons que les dépotoirs de matériaux ferreux se trouvent dans l'axe des investigations.