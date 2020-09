TIARET : Pour quand le curage des avaloirs ?

Pour l'heure, aucune commune de toute la wilaya de Tiaret, n'a procédé à la vérification des avaloirs, voire encore, qu'au niveau de certaines communes réparties sur tout le territoire de la wilaya de Tiaret, l'inexistence des avaloirs ou autres canalisations des eaux de pluie, ne fait qu'envenimer la gestion des collectivités locales et ce en dépit des bulletins météorologiques annoncées par voie médiatique ou par le biais des milieux officiels. Ce laisser-aller est derrière beaucoup de problèmes et est devenu synonyme de sanctions des citoyens qui n'ont cessé de dénoncer l’état lamentable des avaloirs, qui en période de pluies torrentielles ne sont plus fonctionnels. Une situation qui génère des crues et des inondations, qui deviennent sources d’inquiétude pour la population et aussi une paralysie de la circulation routière Combien sont importants les dégâts comme nous l'avons constaté récemment lors des pluies torrentielles qui se sont abattues sur toute la région, tenant en mobile principal, l'absence des avaloirs. Dans certaines communes, les avaloirs sont devenus des lieux d'ordures ménagères, dans d'autres communes, certains avaloirs sont reliés aux canalisations des eaux usées, rendant la vie difficile aux citoyens et dans plusieurs cas, les avaloirs sont inexistants. Pour rappel, le président de la République et suite aux inondations de la capitale Alger, a ordonné à la DGSN, d'ouvrir des enquêtes et selon plusieurs observateurs, l'absence du fonctionnement des avaloirs et des canalisations des eaux de pluie, sont derrière les inondations qui ont généré des crues parfois dévastatrices. Nous y reviendrons.