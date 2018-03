TIARET : Portes-ouvertes sur l’école des cadets de la Nation

La maison de la culture "Ali Maachi" a abrité ce jeudi 22 mars 2018,les festivités des portes ouvertes sur l’école des cadets de la nation qui porte le nom du chahid "Amar Mohamed" où le coup d’envoi et d’ouverture des journées d information a été donné par le commandant du secteur militaire opérationnel de Tiaret et à ce titre, le colonel Hannani Mohamed, directeur de l’école des cadets de la nation de Tiaret a fourni plus d’explications sur cet établissement militaire, qui est le 7ème à l’échelle nationale où l’on recense 10 écoles dont 3 pour le cycle secondaire. L’école de Tiaret a été créée en 2016 et est composée de 20 classes suivant le cycle moyen et chaque classe est d’une capacité d’accueil de 20 élèves tout à signaler que pour l’année prochaine, cette école accueillera la 3eme promotion comme il convient de signaler que cette école est dotée de laboratoires très modernes et avancés et qui se trouvent comme de véritables fenêtres aux hautes technologies modernes et à cela s’ajoutent des médiathèques, des salles d’internet, ainsi que des salles de sports abritant diverses activités sportives et c’est ce climat qui permet aux élèves de travailler sereinement et en bonne confiance en l’avenir. Le commandant de cette école a révélé que le recrutement pour cette école obéit à des conditions fixées par le commandement suprême de l’armée nationale populaire puisque c’est l école de l’élite nationale et cette école, pour le moment est encadrée par un staff d’enseignantes compétentes et dotée d’une expérience très solide en cycle moyen. En somme, cette école est un segment de rayonnement de l’élite à laquelle le devenir du pays en est un héritage prometteur de l’armée de libération nationale, source d’inspiration et leitmotiv de l’armée nationale populaire.