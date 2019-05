TIARET : Plus de 7 milliards de cts investis dans l’électricité

Dans le cadre de l'amélioration de la qualité et la continuité en matière d'approvisionnement en énergie électrique, la direction de Sonelgaz de la wilaya de Tiaret, sous la coupe de la S.D.O, a mis en exécution un programme propre d'investissement et ce, pour faire face et répondre à l'augmentation de la demande en énergie électrique, particulièrement durant la période été 2019,apprend le journal «Réflexion » auprès d'une source responsable, qui ajoute que la Sonelgaz de la wilaya de Tiaret, a prévu pour cette année 2019;une augmentation sur la demande de l’électricité de 10%,par rapport à l’année précédente, eu égard à l'enregistrement de 11.000 nouveaux abonnés(ordinaires et administrations).A cet effet, 24 projets d'investissement d’électricité, sont en cours de réalisation avec un taux d'avancement des travaux, estimé à 90%,précise notre source qui ajoute que ces travaux ont touché plusieurs quartiers de la ville de Tiaret et sont confiés à 15 entreprises qui sont chargés d’exécuter ce programme propre d'investissement dans le cadre de la sous-traitance. Il est à souligner que ces projets de renouvellement de réseau et de création de départ d'une longueur de réseau de 14 km soit 10 km pour le réseau de la moyenne tension et 4 km pour la basse tension, avec la rentrée en service de 9 postes transformateurs d’énergie électrique. Ces projets d'investissement, faudrait-il le rappeler, ont couté à la Sonelgaz une enveloppe financière de 7,3 milliards de centimes, et en matière d’énergie gazière, la S.D.O a remplacé 14 km de cuivre corrodé par le polyéthylène et qui représente 1.111 embranchements individuels de gaz. L’opération de remplacement a touché les communes de Tiaret et de Sougueur pour une enveloppe, estimée à 5,6 milliards de centimes et ayant pour objectifs: la sécurisation du réseau et ce, pour éviter les fuites et les fréquentes coupures et d'assurer un meilleur approvisionnement, apprend-on.