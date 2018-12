TIARET : Plus de 600 kg de viande blanche saisis

Lors d'une patrouille motorisée, les éléments de police relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret et versant dans la lutte contre l'informel et la protection de la santé du citoyen, ont arrêté un camion frigorifique bourré de viande blanche qui selon, l’inspection vétérinaire est propre à la consommation, cependant la documentation exigée dans ce genre de commerce faisait défaut et à ce titre, la quantité saisie, estimée à 609 kilogrammes de viande blanche a été destinée a la maison de vieillesse et au croissant rouge algérien,lit-on dans un communiqué adressé à notre rédaction par la cellule de communication relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret.