TIARET : Plus d’un milliard de cts détourné à la CNEP

Le magistrat-instructeur, près le tribunal de Tiaret, vient d'ordonner la mise sous mandat de dépôt, du chef de service de comptabilité, ainsi que la mise sous contrôle judiciaire de 2 autres caissiers exerçant leurs fonctions au niveau de l'antenne de la CNEP de Tiaret, a appris le journal «Réflexion" auprès d'une source généralement bien informée qui ajoute que les griefs retenus contre les présumés-auteurs sont : détournement des deniers de l’Etat, falsification de documents ; faux et usage de faux. En effet, ajoute notre source, un montant de plus d'un milliard de centimes a été retiré de la banque centrale et ce, pour permettre à certains fonctionnaires de jouir de leurs salaires mensuels, cependant, ce montant a été détourné et a pris une autre destination : celle d'enrichir ceux auxquels étaient confiées les missions de sécuriser les comptes bancaires. Dans le même contexte,les bruits sont arrivés aux locaux de la police judiciaire qui se trouvent à 50 mètres du siège de la CNEP de Tiaret et lesquels ont ouvert une enquête et ont débusqué toutes les irrégularités qui ont entaché les procédures d'enregistrement de la traçabilité du montant en question, soit plus d'un milliard de centimes et devant cette situation, la direction de la CNEP de Tiaret a sollicité la tutelle de prendre en charge ce dossier explosif et de suite, une commission d'inspection régionale s'est déplacée à partir de la wilaya de Relizane et a abouti aux mêmes résultats des rapports de la Brigade économique et financière relevant du service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Tiaret, indique notre source qui précise que le montant a été détourné en liquide.