TIARET : Perpétuité pour l’assassin de son voisin

Le tribunal criminel près la cour de Tiaret vient de condamner une personne âgée de plus de 50 ans à la réclusion criminelle à perpétuité , assortie d’une amende de 200 millions de centimes pour homicide volontaire à l’adresse de son voisin, apprend-on auprès d’une source généralement bien informée qui ajoute que les faits remontent à un samedi 22 août 2015 où la cité "Dar-ou-kouzina" a été le théâtre de ce tragique crime. Le présumé -auteur du crime et de passage du côté d’un commerce a acheté un poignard et s’est dirigé vers la victime, son voisin, lequel était en train de bâtir son logement en déposant des amas de pierres servant à la construction tout en signalant qu’il y avait beaucoup de différends et des démêlés entre eux et dans un moment de démence, il sortit le poignard et dirigea des coups vers la victime le blessant au niveau des mains et ne s’arrêtant pas à ce point, le présumé-auteur dirigea des coups de poignard vers les aisselles et le dos...des coups fatalement mortels et durant ces moments, les voisins ont accouru et ont informé les éléments de la protection civile qui l’ont évacué vers l’hôpital mais la victime et eu égard à ses blessures a rendu l’âme avant d’être admis aux urgences. Arrêté, le présumé auteur a reconnu être l’auteur et a déclaré qu’il était victime d’une hogra affichée de son voisin depuis près de 15 ans alors qu’ils partageaient des taudis dans un bidonville à Tiaret.