TIARET : Où sont passées les motos ‘’ grosses cylindrées’’ saisies?

L'information, telle une traînée de poudre a déjà fait le tour de la ville de Tiaret et les services de police judiciaire, relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret, ont entamé des investigations, qui certainement aboutiront à la découverte du pot-aux-roses, apprend-on auprès d'une source généralement bien informée. La source ajoute que plus de 12 motocyclettes ont été saisies par les services de police et ont été déposées au niveau du parc de la commune de Tiaret, pour être revendues aux enchères publiques, durant les mois de Mars et Avril 2019. La grande énigme qui a motivé la brèche d'investigation, a été un défaut de traçabilité de l'origine des ventes, en vue de savoir, si les ventes ont été faites par le commissaire priseur ou les services d'inspection des domaines ,en rappelant que le cout d'une seule moto dépasse les 200 millions, indique notre source qui précise qu'aucun avis d'adjudication n'a eu lieu et que la vente s'est opérée hors wilaya et que les services concernées ignorent à qui ont été vendues ces grandes motos. Pour l'heure, l’enquête est ouverte et l'information fait le buzz sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, une source proche du parquet, nous a informés qu'une grande enquête est ouverte au sujet des saisies et plus particulièrement celles relatives aux boissons alcoolisées, sondeuses foreuses, voitures, fusils, objets archéologiques et autres.