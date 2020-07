TIARET : Mort par noyade d'un jeune de 18 ans à Sidi-Ouaddah

Les maîtres-nageurs, relevant de l'unité principale de la protection civile de la wilaya de Tiaret ont pu repêcher et en un temps record le corps sans vie d’un jeune portant des traces de violence au niveau de la tête et ce, dans une profonde marre d'eau, relevant des cascades de l'oued de Sidi-Ouaddah, apprend-on auprès d'une source sécuritaire. Notre source ajoute qu'une vidéo est actuellement exploitée par les services de la gendarmerie nationale, territorialement compétents. Le jeune B.T, âgé de 18 ans, était avec ses amis, ils se sont dirigés vers les cascades de Sidi-Ouadah, à 11 km de, Tiaret et ce pour une éventuelle promenade. Juste avant de plonger, la victime B.Y, a reçu un coup de pierre provenant d'en haut, en notant que cette scène a été filmée par un des compagnons de la victime, qui suite à ce coup, aurait perdu connaissance et est tombé à dans l'eau. Sitôt informés, ajoute notre source, les éléments de la protection civile se sont déplacés sur les lieux pour la prise en charge de la victime. Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale pour mettre sous lumière ce tragique incident.