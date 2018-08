TIARET : MTH, plus de 1000 familles exposées à Zaaroura

Pour l’heure, l’entreprise ayant entamé des travaux de creusement en vue d’un projet de raccordement en énergie électrique, a été perdue de vue et injoignable et le hic, ces travaux ont été entamés sans quelconque autorisation, sauf celle du creusement de la RN14, menant vers plusieurs destinations, dont Frenda et Saida et laquelle route connait un grand trafic routier et qui se trouve actuellement dans un état critique. La dite entreprise a laissé des gravats sur terre et n’a pas jugé utile de bien remettre le sable sur la tranchée creusée et à la surprise des habitants du district "Mimouni" relevant de la localité de Zaaroura. Cette dernière, lors des travaux de creusement a piqué plusieurs canalisations de raccordements d’eau potable aux ménages et aussi les canalisations d’eaux usées, comme attestent les photos prises en exclusivité par le journal «Réflexion" en temps opportun. Cette déplorable situation peut engendrer de graves risques de mélange d’eau potable avec les eaux usées , pouvant résulter à une réelle cross-connexion menaçant les vies de prés de 100 familles raccordées à ces canalisations et bienheureusement la canalisation de gaz de ville a été miraculeusement épargnée .Cette entreprise a été perdue de vue et les citoyens, via, le 15/48 ont saisi les services de police territorialement compétents qui se sont déplacés sur les lieux pour constat ce samedi 11 juillet 2018 aux environs de 9h. Pour rappel, la qualité des travaux laisse à désirer comme ceux qui ont été dénoncés dernièrement à la commune de Sidi-Abderrahmane, à quelque 90 km au sud du chef-lieu de la wilaya de Tiaret où 16 familles ayant fraîchement rejoint leurs logements sociaux ont été surprises de l’absence totale de canalisation des eaux usées, dont le dégagement des odeurs nauséabondes a incitées ces dernières à procéder à des creusements pour s’apercevoir que leur bâtiment n’est pas raccordé à la canalisation principale des eaux usées .Est-il utile de signaler que certains logements ont été distribués sans faire l’objet d’enquête, portant sur les prestations et les commodités autrement dit, ces distributions ont obéi à des décisions politiques sans mesurer les conséquences des qualités de travaux. Le contrôle des réceptions de projets fait défaut à Tiaret et les autorités sont vivement sollicitées pour des interventions en urgence pour éviter le chaos.