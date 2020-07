TIARET : Les visites des cimetières interdites

Pour éviter toute contamination au Covid-19, et dans le souci de stopper la pandémie, M.. Dramechi Mohamed Amine, wali de Tiaret a interdit toutes les visites aux cimetières du territoire de la wilaya durant les jours de l'Aïd El-Adha, a-t-on appris de source médiatique. Cette interdiction intervient dans le cadre des mesures préventives entrant dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus. En ce sens, dans l'arrêté du wali, il est précisé qu’ « il est strictement interdit pour toute personne de se rendre aux cimetières durant la période allant du 30 juillet au 1er août, sous peine des mesures pénales et administratives fixées dans l'arrêté n° 733 du 07 avril 2020». Il est utile de préciser que des décisions ont déjà été prises pour l’intérêt du citoyen, interdisant les rassemblements de plus de deux personnes. Notons également que des marchés de fruits et légumes, et ceux à bestiaux ont été fermés.