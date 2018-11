TIARET : Les professeurs du lycée de Rahioua observent un sit-in

Hier , lundi 26 novembre 2018, tous les professeurs du lycée "Senouci Brahim" de Rahouia, à quelque 45 km du chef-lieu de la wilaya de Tiaret, se sont rassemblés dans la cour et ont observé un arrêt des cours, sous forme de sévère message aux responsables de l’éducation et à leur tète la directrice de l’éducation et laquelle ,selon les professeurs contestataires n'a pas honoré ses engagements, ni satisfait ses promesses en dépit de moult correspondances et dont l'objet serait la réfection du chauffage et à ce titre, les professeurs nous ont déclaré que la directrice de l’éducation a été saisie sur le problème, l’année dernière, cependant rien n'a été fait et les promesses se sont avérées stériles et même la direction du lycée a fait un effort pour réparer les dysfonctionnements du chauffage, mais sans aucun résultat .Les professeurs contestataires, nous ont rappelé ,entre autres, que les salles de cours ressemblent à des "frigos" et qu'ils se trouvent dans beaucoup de difficultés à assurer des cours suite à l'absence du chauffage qui sanctionne aussi les élèves surtout en cette période d’intempéries et de froid qui sévit dans la région. Les professeurs comptent accentuer les espaces de contestation en cas ou les réticences alimentent les réflexions des décideurs. Pour l'heure, les élèves sont sommés à une patience qui parait être générée par des décisions brusquées et un instinct de populisme qui ne fait qu'attarder la dynamique du développement dans la wilaya de Tiaret et particulièrement dans le secteur de l’éducation qui se heurte quotidiennement à des dysfonctionnements sans pour autant citer les problèmes de transport scolaire, la restauration et la scolarité des élèves qui demeure très menacée eu égard aux multiples foyers de contestation dénonçant la mauvaise gestion du secteur.