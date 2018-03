TIARET : Les professeurs contestent les odeurs nauséabondes

Cette fois, le ton vient d être rehaussé et les professeurs du CEM"Benameur Yagoub" ont observé ce dimanche 4 mars 2018 des arrêts de cours en signe de contestation affichée des responsables au niveau du secteur concerné et cela en dépit des réunions faites auparavant et dont les recommandations étaient les réelles prises en charge des doléances et des revendications du staff enseignant de ce CEM, qui se trouve en croisée de chemin, faute de réticences programmées nous dit-on, tout à rappeler que la plateforme des revendications a été, auparavant remise à qui de droit, cependant restée sans écho, comme ont tenu à nous le rappeler certains professeurs qui déclarent qu’ ils ont laissé beaucoup de temps à la disponibilité des responsables d’éducation en vue de remédier à une situation qui porte préjudice au cours de la scolarité et parmi ces revendications. L’on nous signale; la non-réalisation d’un réservoir d’eau et aussi le changement des lieux des toilettes qui se trouvent à l intérieur même des allées de classe qui sont devenues otages à des odeurs suffocantes qui ont entrainé des conséquences néfastes sur tout le personnel et aussi les élèves. Par ailleurs, les professeurs contestataires dénoncent ouvertement l’affectation de certains employés du CEM vers un autre établissement alors que le leur se trouve dans le vif besoin et à cela s’ajoute l’absence d’un intendant en dépit de l’existence d’un poste budgétaire d’une part et d’autre part, cet établissement procède à la demi-pension et à ce titre, les professeurs et pour éviter tout dérapage, sollicitent l’intervention vigilante de la directrice de l’éducation qui certainement ne ménagera aucun effort pour mettre fin à ce calvaire qui prend des proportions alarmantes.