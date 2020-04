TIARET : Les présumés-auteurs d’une agression à l’arme blanche arrêtés

Le magistrat-instructeur, près le tribunal de Tiaret, a ordonné la mise sous mandat de dépôt de 2 personnes et la mise sous contrôle judiciaire d'une troisième, retenant contre elles, les griefs d'agression à l'aide d'arme blanche et tentative de vol, lit-on dans un communiqué de presse, adressé à notre rédaction par les services de communication, relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret. En effet, précise le communiqué, il s'agit d'une personne âgée de 40 ans qui s'est présenté aux services de la 3eme sûreté urbaine et a déposé une plainte, faisant part d'une agression à l'arme blanche avec une tentative de vol, tout en signalant que le plaignant était à bord de sa voiture, lorsqu'une bande de 3 personnes, dont il ignore l'identité, l'ont agressé avec arme blanche et ont tenté de passer à d'autres opérations de vol. De profondes investigations ont été menées et les éléments de la police judiciaire, ont pu identifier les 3 présumés-auteurs de l'agression, lesquels ont été arrêtés en un temps record, lit-on toujours dans le communiqué.