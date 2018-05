TIARET : Les journalistes honorés par le wali

En cette occasion de la journée mondiale de la liberté d’expression, coïncidant avec le 3 mai, les journalistes et représentants de titres nationaux et régionaux, ainsi que des représentants de médias ont été conviés au niveau de la salle de conférences de la bibliothèque centrale du campus de karmane relevant de l’université "Ibn-Khaldoun" de Tiaret et à ce titre, le recteur de l’université, Mr Belfedhal Cheikh, et lors d’une allocution s’est attaché à mettre en exergue, le rôle important confié à la presse considéré comme facteur de développement et comme partenaire inévitable à faire rayonner les bastions du savoir et de son côté, le wali de Tiaret, a reçu au niveau de son cabinet, les représentants de la corporation et leur a promis de réaliser leur rêve, une maison de presse dans l’attente d un choix de terrain avec un concours d idées sur l’édification de ce projet qu’il a considéré comme une bonne empreinte dans la conscience du temps et que les diverses préoccupations des hommes du métier seront réellement prises en charge, cela en dépit des efforts fournis de part et d’ autres en reconnaissant que le wali a ouvert ses portes et a instruit tout son staff à libérer l’information et à tisser de bonnes relations avec la presse.