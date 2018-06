TIARET : Les employés de l’OAIC observent un sit-in

Plusieurs fellahs appuyés par des employés de l’OAIC très en colère ont observé un sit-in devant le siège de l’OAIC a Sougueur, à quelque 26 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, ce mercredi 6 juin 2018,apprend-on de source généralement bien informée qui ajoute que ces contestations ont eu lieu en signe de refus de la vente d’une partie du magasin relevant de l’office et laquelle a été cédée à un particulier qui a même changé toutes les clés et a sommé les employés de quitter les lieux. Une première, puisque les employés n ont jamais été consultés et il n’y a eu aucun consentement entre l’administration et les travailleurs tout à signaler que la wilaya de Tiaret accuse un déficit criard en structures de stockage de céréales et que durant les dernières années, l’OAIC est allé jusqu’à louer des garages auprès des privés et cette année et eu égard à la prospérité de l’année avec une récolte estimée à plus de 5 millions de quintaux, l’on s’interroge sur la réalité de la disponibilité des espaces de stockage, le temps où certains milieux s’interrogent sur les vrais dessous de la vente du magasin de stockage et en ce temps, un paradoxe qui ne révèle pas encore ses relents.