TIARET : Les citoyens de ‘’Lalla Abdia’’ ferment la route

Le dimanche 9 juin 2019,des dizaines d'habitants de la cité "Lalla Abdia" située dans les hauteurs de la ville de Tiaret et ouvrant sur la RN 23 (voie d’évitement) ont fermé la route, usant de pierres,de branches d'arbres et d'autres objets hétéroclites,apprend-on auprès de nos sources, présentes sur les lieux et qui ajoutent que cette voie d’évitement connait un très grand trafic routier et qu'une chaîne interminable de véhicules toutes catégories, a été de visu remarquable et ce, depuis près d'une heure et que le mobile de ces protestations,demeure éternellement,l'octroi d'un projet de réalisation de l’aménagement urbain et ce, en dépit des diverses correspondances adressées à qui de droit et lesquelles sont restées sans réponses .La certitude, c’est que cet ancien quartier de Tiaret a été de tout temps marginalisé ,selon les témoignages de ses habitants qui déclarent qu'ils vivent le calvaire avec des rues sans lumière ni aménagement urbain et que le décor de la cité nourrit l'ire des citoyens au quotidien. Par ailleurs, une source responsable, a indiqué au journal «Réflexion" que plusieurs quartiers de Tiaret bénéficieront de projets d’aménagement urbain dont la cité "Lalla Abdia" et que le temps est à l'agenda des procédures administratives. Pour l'heure, les citoyens de cette cité, ont dressé une grande tente et comptent tenir des sit-in pour faire parvenir leur message.