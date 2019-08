TIARET : Les citoyens cadenassent le bain thermal de Serguine

Nos sources indiquent que la goutte qui a fait déborder le vase, c’est la régression des recettes de location qui sont estimées à 1 milliard de centimes auparavant; mais ce chiffre, a connu une baisse très sensible et a été réévalué à 625 millions de centimes. Les citoyens contestataires ont fait rappeler que ce bain thermal ,est l'un des meilleurs à l’échelle régionale et que ses prestations viennent de connaitre une dégradation remarquable, à commencer par l'amoncellement des ordures ménagères ainsi que les prix d’entrée qui ont connu une hausse allant de 80 dinars à 150 dinars tout en soulignant que la commune de Serguine ne possède que ce hammam ,conçu comme unique recette communale. Par ailleurs, les services d'APC de la commune de Serguine,ont fait rappelé aux contestataires que l'investisseur n'a pas honoré ses engagements depuis une année et qu'il a été esté en justice, en dépit des correspondances qui lui ont été adresses par les responsables de la commune, appuyées par des jugements émanant du tribunal administratif ,et ce en faveur de la commune pour la récupération de ses droits. A l'heure ou nous mettons sous presse, l’on apprend que le wali de Tiaret a dépêché une commission d’enquête qui se trouve sur les lieux, ce mardi 27 août 2019.