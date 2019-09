TIARET : Les citoyens bloquent la route nationale à Rahioua

Des dizaines de citoyens exclus de la liste des logements sociaux qui a été affichée ce mercredi 25 septembre 2019, se sont déplacés vers la voie d’évitement à la sortie de la commune de Rahouia et ont catégoriquement bloqué la RN 23 reliant Tiaret à Relizane et d'autres villes, comme il est utile de signaler que cette route connait un très grand trafic routier. Cette situation a généré beaucoup d'ennuis aux usagers de la RN 23 qui se comptent par des centaines, lesquels ont été sommés de faire des détours très fatigants. Les contestataires, exclus en majorité de la liste des bénéficiaires de logements sociaux, revendiquent l'annulation et la révision de cette liste qui selon d'autres citoyens n'a fait ravir que les vrais nécessiteux. Une source responsable nous a informé que la plupart des contestataires figurent leurs noms dans les listes additives et que les recours doivent être envoyées au wali qui a pris un engagement sincère de faire passer toutes les listes au peigne fin et de satisfaire les vrais nécessiteux comme il est utile de souligner que certaines sources n’excluent pas le recours aux manipulations dans des desseins de déstabilisation et ce qui s'est passé ce mercredi n'est que pure illustration. Les jours à venir confirmeront les espaces de vérité de toutes les franges en se référant aux sincères engagements des responsables locaux.