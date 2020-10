TIARET : Les chauffeurs de taxi entament une grève à Frenda

En effet ,certains représentants de ces taxieurs de la ville, n’ont pas caché leur colère et ont dénoncé le diktat des taxis clandestins qui les empêchent d'exercer leur fonction dans les normes et qui se trouvent à l'ombre d'une impunité .Un taxieur en colère ,dira que certaines personnes usurpent la fonction de taxieur sans aucune documentation légale ,un autre ,et en présence des policiers ,dira que le diktat des clandestins, a pris de l'ampleur jusqu'à nous exposer au chômage .En somme et pour simple rappel ,la ville de Frenda et selon certaines sources ,recense plus de 700 taxis clandestins et le prix de la course à l'intérieur est de 50 dinars ,tout en signalant que la population de la ville de Frenda avoisine les 70.000 habitants, à cela s'ajoute le nombre de visiteurs venus des communes avoisinantes ,ainsi que des localités y relevant de douars , dont le nombre est de plus de 1500 personnes/jour. Faudrait-il rappeler que plusieurs routes et ruelles connaissent des dégradations très avancées et que le relief est accidenté, sachant encore que la RN14, qui fait passage à Frenda connait un trafic routier très important, et cela en dépit d'une voie d'évitement récemment réalisée et qui a réduit le taux de trafic. Ceci dit, il faut noter entre autres l'absence de gare routière ou autre station de taxis, seules les routes "usurpent" la fonction d’aires de stationnement et dans tout cela, c'est le pauvre citoyen qui paye les frais.