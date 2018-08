TIARET : Les auteurs du crime de Mechraa-Sfa incarcérés

Le magistrat-instructeur prés le tribunal de Tiaret a ordonné la mise sous mandat de dépôt de 3 personnes et a relaxé 4 autres dans l’affaire de l’homicide volontaire avec préméditation survenu il y a 6 jours dans la commune de Mechraa-Sfa à quelque 35 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, apprend en exclusivité le journal «Réflexion" auprès d une source judiciaire. Cette dernière ajoute que les 3 personnes ,originaires de Mechraa-Sfa ont fait objet de lourdes accusations, tout en notant que l’une des 3 personnes exerce une fonction en tant que policier au sein de la sûreté de wilaya de Laghouat et l’autre, est un militaire en retraite qui était en compagnie de son frère, lors de la scène du crime et se serait servi d’ une arme blanche qui lui a été remise par le policier, a ajouté la même source qui indique également que les 7 personnes arrêtées étaient en état d’ébriété avancé. Ces derniers ont évacué la victime A. Lotfi, âgé de 29 ans qui a rendu l’âme quelques heures après son admission aux urgences de l’hôpital de Tiaret.