TIARET : Le wali propose des solutions salutaires

Lors d'une réunion élargie à plusieurs responsables, le wali de Tiaret et suite aux différents rapports qui lui ont été envoyés par les services concernés, a tout d'abord brossé un tableau relatif à toutes les contestations qui ont eu lieu à travers tout le territoire de la wilaya et pratiquement, la ville de Tiaret ,laquelle était vraiment secouée par diverses manifestations, lesquelles, généralement, étaient illustrées par des blocages de routes où seul le citoyen était vraiment sanctionné. Différents quartiers ont été le théâtre de grogne et de colère comme cela s'est passé à la cité"220 logements" ou encore à la cité "Chaib Mohamed", ainsi que la localité "Aghelal", comme nous l'avons rapporté dans nos précédentes éditions, tout à signaler que tous les foyers de contestation signalés à travers le territoire de la wilaya étaient porteurs de revendications relatives au bon cadre de la vie citoyenne. Le wali, dans ce contexte a mis en action un plan de recensement des priorités en fonction avec les revendications et les priorités essentielles qui s'articulent autour de l'eau, les infrastructures souterraines qui sont fortement délaissées et qui sont sources de dilapidation de deniers publics et à ce titre ,le wali de Tiaret a sollicité tous les acteurs de la société ainsi que tous ceux qui sont consciemment interpellés par cette nouvelle tendance citoyenne qui met en péril, le cours de la citoyenneté à collaborer à ce programme en vue d'authentifier l'action citoyenne.