TIARET : Le wali ouvre un compte bancaire pour les dons

Lors d'une réunion ,qui s'est tenue au niveau du cabinet du wali, ayant regroupé des opérateurs économiques et des entrepreneurs, repartis à travers tout le territoire de la wilaya, le wali de Tiaret a encouragé toutes les activités menées par les jeunes de différentes associations, qui se sont portés volontaires, et sont toujours à pied d'œuvre, de jour, comme de nuit et ce pour des activités de désinfection, d’hygiène, de nettoiement et plus particulièrement, pour les activités de volontariat et de solidarité, ainsi que les différentes campagnes de mobilisation et à l'adresse des opérateurs économiques, le wali a mis l'accent sur leur précieux concours et leur collaboration aux activités de solidarité, veillant à sauvegarder l'esprit de citoyenneté et aussi, à satisfaire les aspirations des familles démunies en cette période cruciale que traverse le pays, lit-on dans un communiqué de presse, adressé à notre rédaction, par les services de communication du cabinet du wali. Le communiqué précise que le wali a mis à la disponibilité des opérateurs économiques et des entrepreneurs, un compte bancaire pour apporter leur aide et ce en complément des comptes bancaires, déjà ouverts par le gouvernement.