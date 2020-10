TIARET : Le wali honore la presse

C'est à la grande salle des fêtes "Monarchy" ,en plein cœur de la ville de Tiaret, que se sont déroulées les festivités de la journée nationale de la presse, coïncidant avec le 22 octobre de chaque année, en présence du wali qui était accompagné des autorités civiles et militaires de la wilaya de Tiaret et aussi un grand nombre de journalistes et correspondants de presse ,représentants des chaînes nationales et des titres nationaux et régionaux. Dans ce cadre, le wali, lors d'une allocution, en la circonstance, a mis l'accent sur le devoir de respect de la déontologie du métier ,qualifiant le travail de journaliste comme lumière à l'opinion publique et un partenaire potentiel pour l'administration, tout en soulignant les hautes valeurs du métier de journaliste à revaloriser les principes d'objectivité et de neutralité, en véhiculant quelconque information. Le wali dira ,en substance ,que le noble métier de journaliste ,ainsi que tous les sacrifices consentis sur le terrain ,demeurent des repères de rayonnement et consolident l'accès aux références .Le "pont" de respects existant entre l'administration et la presse ,demeure une escale de révision des contours de communication .Ceci dit, un pas considérable vient de faire "apparition" pour l'édification d'une Algérie nouvelle ,qui reste à l'écoute de toutes les propositions ,en dépit des différences .Des attestations de reconnaissance ont été distribuées à tous les journalistes dans un climat d'ambiance. Bonne fête.